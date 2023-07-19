Türkbükü koyundan 200 kilo katı atık çıktı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla Türkbükü koyunda yapılan deniz dibi etkinliğinde, 200 kilo katı atık ve çöp çıkarıldı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Bodrum Belediyesi'nce yapılan etkinlikte, belediyeye bağlı 10 dalgıç, kentin ünlü sosyetik koyu Türkbükü'nde dalış yaptı. 2 saat süren dalışın ardından tekneye yüklenen katı atıklar, karaya çıkarıldı. İçerisinde sandalye, alkol şişeleri olmak üzere 200 kilo katı atık toplandı. Plajda denize giren ve güneşlenen turistler, çıkan atıklar karşısında şaşkınlık yaşadı. Belediye ekipleri, atıklar ayrıştırıp, katı atık bertaraf tesisine gönderildi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, "Denize mavi yakışır' sloganıyla 9'uncusunu yaptığımız ve bu yıl ilki Türkbükü sahilinde başlayan deniz dibi temizliğimiz yapılmıştır. Dalgıçlarımızla beraber yaptığımız etkinliğimizde deniz dibindeki görüntüleri, bir kez daha gördük ve maalesef üzüldük. Duyarlılığı ve farkındalığı yaratmak açısından bu etkinlik bütün koylarımızda devam edecek" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-07-19 14:57:57