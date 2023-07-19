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        Muğla'da orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 17:35
        Muğla'da orman yangını

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi´ndeki tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

        2023-07-19 17:34:59

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