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        Muğla'da orman yangını (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:39
        Muğla'da orman yangını (2)

        ALEVLER 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan, 5 arazöz, 3 su tankeri ve 40 personel ile karadan ve havadan müdahale edildi. Alevler 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar orman zarar gördü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. 

        Muğla Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, "Yeşil vatanımız ormanlarımızın korunması için cansiparane görev yapan Orman'ın kahramanları başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA) -DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

        2023-07-19 18:38:28

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