Bodrum'da orman yangınına karşı 'bidonlu' önlem

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde orman yangınlarına karşı yol kenarlarına su bidonları yerleştirildi. Kızılağaç Mahallesi Muhtarlığı ile sosyal sorumluluk gönüllüsü Ali Bilüç tarafından su bidonu getirene meşrubat kampanyası başlatıldı. Toplanan 140 bidonun yol kenarlarına bırakıldığı belirtildi. Öte yandan, asılan pankartlarla farkındalık oluşturuldu.

Kızılağaç Muhtarlığı, Kızılağaç Acil Müdahale (KAM) ekibi ve mahalleli tarafından çeşitli firmaların destekleriyle orman yangınlarına büyümeden müdahale için yol kenarına su dolu yüzlerce bidon konuldu. BodrumKızılağaç, Torba KavşağıKızılağaç, Gocasarnıç, Alazeytin ve Gerenkuyu yollarına yerleştirilen bidonların, sonbahar yağmurları yağıp, yangın riski geçtikten sonra toplanacağı bildirildi. Öte yandan sosyal sorumluluk gönüllüsü 'Eylül Ali' olarak tanınan Ali Bilüç (67) ise panelvan minibüsüne farkındalık için 'Yangın mevsimi geldi. Ormanı yakma, ardından ağlayarak bakma', 'Bir ağaç milyonlarca oksijen üretir', 'Bir litre atık yağ bir milyon litre suyu kirletir', 'Sigarını atma ormanı yakma, kendini de yakma', 'Biz bir bidonla başlattık ormanlarımız yanmasın diye, bir bidon su da size bırakın' yazdırdı. Bunun yanı sıra Bilüç, Kızılağaç-Bodrum kara yolu üzerine yerleştirdiği bidonlar ve pankartlarla farkındalık kampanyası başlattı. 'Bidon getir, soğuk su ikram' adı altında başlattığı kampanya ile kısa süre içerisinde birçok vatandaşın desteğini alan Bilüç, topladığı bidonlara su doldurarak, ormanlara yakın yolların kenarlarına bıraktı.

'ORMANIN İÇİNDE BÜYÜDÜM'

Ormanları korumanın önemine değinen Ali Bilüç, "Yıllarca restoran işletmeciliği yaparken elemanları toplar yangınlara müdahale etmeye giderdik. Bu, ezelden beri içimde var. Orman çocuğuyum. Ormanın içinde büyüdüm. Yangınlarda yanan kuşlar ve hayvanları gördük. Tek bir ağaç bile olsa onu koruyorum. Ağaçları budamaya kıyamazken insanlar yakıyor. 2 yıl önce Bodrum'da meydana gelen yangınlar Ören'e kadar gitti. Ormanlarımız yandı ve daha sonra yol kenarlarında hep su bidonları koydular. Yangın olduktan sonra böyle bir şey yapıldı. Bunu, bu süreçte bunu erkene almak istedim. Yangınlar olmadan su bidonlarını temin etmeye ve doldurmaya başladık. Toplamda kısa süre içerisinde 140 bidon oldu. Market çalıştıran bir arkadaşımızda, farkındalık yaratmak için bidon getirenlere dağıtılmak üzere meşrubat getirdi" dedi.

Farkındalığa destek olan plastik sanatlar sanatçısı Tayfun Ali Kartal ise "Muhtarımız bu konularda iyi çalışıyor ve bu gerekli bir şey. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bidonları yollara koyuyoruz ve üzerine almayın yazıyoruz. Fark edilmesi için bidonları boyadım. Yol kenarlarına atılmış çok izmarit ve çöp var. Lütfen bunu yapmayalım. Ormanlarımızı koruyalım" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-07-20 10:28:04