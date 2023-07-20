Tuğla yüklü TIR'la çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, karşı yönden gelen tuğla yüklü TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Batuhan Karagül (24) ile yanındaki arkadaşı Aziz Köse (22) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Seydikemer ilçesinde FethiyeKaş kara yolu Eşen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmail C.'nin (61) kullandığı 48 GY 343 plakalı tuğla yüklü TIR ile karşı yönden gelen Batuhan Karagül yönetimindeki 07 APF 179 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde arkadaş oldukları öğrenilen otomobil sürücüsü Batuhan Karagül ve yanındaki arkadaşı Aziz Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma başlatan jandarma, kazayı yara almadan atlatan TIR şoförü İsmail C.'yi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Seydikemer Sedat ÜNAL
2023-07-20 13:46:47