Horlama cinayeti sanığı için avukatları akıl sağlığı raporu talep etti

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kendisini daha önce horladığı için uyaran mesai arkadaşı Kenan Maral'ı (29) kaldıkları lojmanda uyurken 20 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan özel güvenlik görevlisi Muzaffer Esen'in (28), avukatlarının, akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek rapor talebinde bulunmaları üzerine, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Olay, geçen yıl 12 Aralık saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde personellerin kaldığı lojmanda meydana geldi. Bir otelin plajında güvenlik görevlisi olan Kenan Maral, iddiaya göre aynı odada kaldığı mesai arkadaşı Muzaffer Esen´i daha önce horladığı için uyardı. Olaydan 2 gün önce ikili arasında 'horlama' nedeniyle yine tartışma çıkması üzerine vardiya saatleri değiştirildi. Gece vardiyasında çalışan Muzaffer Esen, sabah saatlerinde lojmana döndüğü sırada mesai arkadaşı Maral'ı uykusunda 20 yerinden bıçaklayıp, öldürdü. Esen, ardından polisi arayıp, teslim oldu. Gözaltına alınan Esen, sevk edildiği, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BANA VE EŞİME KÜFÜR ETTİ, ÖLDÜRDÜM'

Soruşturmanın ardından sanık Muzaffer Esen hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Esen'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya sanık Muzaffer Esen ve tarafların avukatları katıldı. Esen duruşmadaki ifadesinde, "Kenan, bana ve eşime küfretti. Gözüm döndü, masanın üzerindeki bıçakla saldırdım. Benden cüsseliydi ikimiz de yatağın üzerine düştük. Bıçaklamaya devam ettim" dedi.

Esen´in avukatları ise müvekkillerinin sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtip, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, istenen raporun alınması için sanık Muzaffer Esen'in hastaneye sevkine ve tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-07-20 14:38:59