Polisten kaçan sürücünün otomobiliyle çarptığı bisikletli, Muğla'da anıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- İSTANBUL Bostancı sahilinde polis kontrol noktasından kaçan Sezer Temel Ünlü'nün otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu bisikletli Doğanay Güzelgün (51), Muğlalı bisiklet sürücüleri tarafından anıldı.

Kaza, 18 Temmuz saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e, polis kontrolünden kaçan Sezer Temel Ünlü'nün kullandığı otomobil çarptı. Güzelgün, hayatını kaybetti.

Doğanay Güzelgün, Muğla'nın Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bisikletliler tarafından anıldı. Bisikletli Yaşam Platformu Sözcüsü Derya Türk, "Ülkemizde son yıllarda gerek spor gerekse ulaşım amaçlı bisiklet kullanımının arttığı ve bisikletin yerinin vazgeçilmez olduğu görülmektedir. Fakat, bisiklet ulaşımda hak ettiği yeri bulamamıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar yeterli değildir. TBMM'de defaten gündeme gelmesine rağmen bisikletlilerin, motorlu taşıt sürücülerinden kaynaklı yaşamdan koparılmasının önüne geçilememektedir. Her yıl yüzlerce bisikletli dostumuzu kural tanımaz, alkollü, emniyet şeridi ve hız sınırı kurallarını ihlal eden canilere kurban veriyoruz ve artık yeter diyoruz. Son 2 yılda yaşamını kaybeden bisikletli sayısı 350'yi geçmiştir. Türkiye'de her hafta 2 kişi bisikletliyle yolda giderken araç çarpması sonucu hayatını kaybetmektedir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-07-20 14:53:55