Fethiyespor'da Bodrum'dan takviye

FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fethiyespor, 1'inci Lig'deki hemşehrisi Bodrumspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Apti Mert Çayır'ı transfer etti. Apti Mert, 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu da yaşadığı Bodrumspor'da geçen sezon 9 lig maçında forma giydi. Fethiyespor'un Galatasaray´dan stoper Işık Kaan Arslan ve Ankaragücü´nden forvet Furkan Ceylan´la da kiralık olarak anlaştığı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-07-21 11:07:09