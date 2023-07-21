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        Fethiyespor'da Bodrum'dan takviye

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:08
        Fethiyespor'da Bodrum'dan takviye

        FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fethiyespor, 1'inci Lig'deki hemşehrisi Bodrumspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Apti Mert Çayır'ı transfer etti. Apti Mert, 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu da yaşadığı Bodrumspor'da geçen sezon 9 lig maçında forma giydi. Fethiyespor'un Galatasaray´dan stoper Işık Kaan Arslan ve Ankaragücü´nden forvet Furkan Ceylan´la da kiralık olarak anlaştığı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

        2023-07-21 11:07:09

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