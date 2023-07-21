Orman yangınlarına karşı devriye görevi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sıcaklıkların artması ile birlikte yangın riskinin bulunduğu ormanlarda ve kırsal mahallelerde devriye görevi yapıyor.

Kent genelinde etkili olması beklenen yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangınlarını önleyici tedbirler kapsamında vatandaşlar uyarılıyor. Orman yangınlarına karşı 1023 önleyici kolluk devriyesi, 21'i huzur, 9'u hızır timi olmak üzere toplam 30 motosikletli tim ve 3 bin 69 personelin görevlendirildiği belirtildi.

Muğla il ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince orman yangınlarının olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlara kesinlikle girilmemesi, orman içinde ve piknik alanlarında yangına neden olabilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormanda bırakma gibi davranışlardan kaçınılması, kontrolsüz ateş veya duman gibi riskli durumlar gözlemlendiğinde 112 ihbar hattına ivedilikle bildirilmesi konusunda vatandaşlara eğitici ve uyarıcı bilgiler verildi.

'İLİMİZ, ORMAN YANGINLARI AÇISINDAN HASSAS'

Muğla Valisi Orhan Tavlı, orman yangınları ile mücadelede etkinliği artırmak, mevcut önlem ve müdahale tekniklerinin yanında, farklı yaklaşımların ve ilave stratejilerin geliştirilmesi konularında çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Vali Tavlı, "Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan ilimizde ormanlarımızı ve yaban hayatını korumak, tek bir ağacın dahi yanmaması ve orman varlığımızı artırmak için özveriyle çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-07-21 14:26:55