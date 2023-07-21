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        Edirne'de TIR, park halindeki 2 kamyonete çarptı; 4 ölü, 1 yaralı (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:21
        Edirne'de TIR, park halindeki 2 kamyonete çarptı; 4 ölü, 1 yaralı (2)

        SON SELFIE

        Edirne´nin Keşan ilçesinde TIR´ın park halindeki arı kovanı yüklü kamyonete çarpmasıyla olay yerinde oğulları Okan (20) ve Hakan Menteşe (26) ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın'la (26) birlikte hayatını kaybeden Doğan Menteşe´nin (58) kazadan 2,5 saat önce aracın içerisinde otururken selfie çektiği ve WhatsApp durumunda paylaştığı ortaya çıktı. Kazada ölen 3'ü aynı aileden 4 kişinin de Muğlalı oldukları belirtildi. Ölenlerden Hakan Menteşe´nin 2 gün önce baba olduğu ve dünyaya gelen evladını göremediği öğrenildi. Kazada ölen 4 arıcının cenazelerinin yarın Muğla´nın Köyceğiz ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-07-21 15:20:48

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