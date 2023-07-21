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        İş makinesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü; o anlar kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:24
        İş makinesinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü; o anlar kamerada

        Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında iş makinesinde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. O anlar ise İnsansız Hava Aracı (İHA) ile görüntülendi.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Köyceğiz'in Çövenli Yaylası bölgesinde, yol yapım çalışması sırasında bir iş makinesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler iş makinesini sararken, bölgede görev yapan arazöz ekibi yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı müdahale sonucu alevler ormana sıçramadan söndürüldü. O anlar ise bölgede orman yangınlarının takibi amacıyla kullanılan İHA ile görüntülendi. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜN

        2023-07-21 19:23:13

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