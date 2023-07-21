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        Kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdı, mahkemede serbest kaldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 23:11
        Kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdı, mahkemede serbest kaldı

        Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan H.A. polis ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, iddiaya göre, kendisini MİT mensubu olarak tanıtan H.A.'nın, vatandaşları bankacılık işlemleri, yatırım ve taşınmaz alım-satım işlemleri ile dolandırdığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, resmi belgede sahtecilik yapan H.A.'yı yaklaşık 1 hafta süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Yalıkavak'ta bir evde kaldığı tespit edilen şüpheli, polis tarafından yapılan baskınla yakalanarak, gözaltına alındı. 

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY

        2023-07-21 23:10:56

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