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        Park halindeki otomobilde çıkan yangın, yandaki 2 araç ile marketin deposuna sıçradı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:43
        Park halindeki otomobilde çıkan yangın, yandaki 2 araç ile marketin deposuna sıçradı

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, 2 araca ve yakındaki bir zincir marketin deposuna sıçradı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, araçlarda ve marketin deposunda zarar oluştu.

        Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi Şehit Uğur Öztop Caddesi'ndeki bir zincir marketin önünde park halindeki bir otomobil, dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki 1 otomobil ve 1 hafif ticari araç ile süpermarketin deposuna da sıçradı. Yangın sırasında yaşanan küçük çaplı patlamalar korkuya neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma bölgede çevre güvenliği alırken, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Araçlarda ve marketin deposunda büyük çapta zarar oluşurken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-22 11:42:52

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