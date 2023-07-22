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        Edirne'deki kazada ölen 3'ü aynı aileden 4 arıcı, Muğla'da toprağa verildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:54
        Edirne'deki kazada ölen 3'ü aynı aileden 4 arıcı, Muğla'da toprağa verildi

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)EDİRNE´de, TIR'ın park halindeki arı kovanı yüklü kamyonete çarpması sonucu hayatını kaybeden Doğan Menteşe (58) oğulları Okan (20) ve Hakan Menteşe (26) ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın (26), memleketleri Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu Yerlisu köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan, Keşan yönüne giden Gencay Eren yönetimindeki IF 14 NSM Romanya plakalı TIR, yolun sağında park halinde bulunan arı kovanı yüklü 48 K 7912 ile 48 K 4919 plakalı kamyonetlere çarptı. Kazada kamyonetin patlayan lastiğini değiştiren Doğan Menteşe, oğulları Okan ve Hakan Menteşe ile yanlarında işçi olarak çalışan Buluthan Aydın hayatını kaybetti, TIR şoförü Eren yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ARILAR KOVANLARDAN ÇIKTI

        Ekipler, devrilen kovanlardan çıkan arılar nedeniyle olay yerine girmekte güçlük çekti. Olaya müdahale eden ve arıların soktuğu 2 sağlık ve 1 itfaiye personeli de hastanede tedaviye alındı. Arı kovanları ise olay yerine gelen arıcılar tarafından başka kamyonetlere aktarıldı.

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nden bal üretimi için Edirne'ye gittikleri belirlenen 4 kişinin cenazeleri, incelemelerin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otopsi işlemlerinin ardından Doğan Menteşe ve 2 oğluyla yanlarında çalışan Buluthan Aydın'ın cenazeleri toprağa verilmek üzere Köyceğiz'e getirildi. Doğan Menteşe ve 2 oğlu için Döğüşbelen Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Doğan Menteşe'nin eşi Ayşe Menteşe, Hakan Menteşe'nin eşi Fulya, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba ve oğullarının cenazeleri öğle vakti beklenmeden kılınan namazın ardından Döğüşbelen Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Buluthan Aydın'ın cenazesi ise Sultaniye Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

        2 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

        Doğan Menteşe´nin kazadan 2,5 saat önce aracın içerisinde otururken selfie çektiği ve WhatsApp durumunda paylaştığı ortaya çıktı. Hakan Menteşe´nin kazadan 2 gün önce baba olduğu ve dünyaya gelen evladını göremediği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-07-22 13:53:14

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