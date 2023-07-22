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        Polisten kaçmaya çalışan 2 uyuşturucu satıcısı, kaza yapınca yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:00
        Polisten kaçmaya çalışan 2 uyuşturucu satıcısı, kaza yapınca yakalandı

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçmak isteyen 2 şüpheli, kaza yapınca yakalandı. Şüphelilerin otomobil ve evlerindeki aramada 130 gram skunk ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 95 lira para ele geçirildi.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bodrum'da 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin otomobille Yahşi'de olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu araca 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, ihtara uymayan şüpheliler, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü.

        Turgutreis yoluna gelindiğinde, sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çıktı. Araçtan inip, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler Berkin K. ve Muhammet Yasin Ç. polis ekipleri tarafından yakalandı. Otomobilde ve şüphelilerin evlerindeki aramada satışa hazır 23 parça halinde toplam 130 gram skunk ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 95 lira para ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-22 13:59:13

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