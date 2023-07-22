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        Denizden 8 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:38
        Denizden 8 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bodrum'da dalgıçlarla hayalet ağ temizliği yapıldı. Su altı dronunun kullanıldığı temizlik çalışmasında denizden 8 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı. Dalgıçların çalışması su altı kamerası tarafından görüntülendi.

        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türkbükü açıklarında hayalet ağ temizliği yapıldı. Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve çok sayıda denizci katıldı. Su altı dronu ile hayalet ağların bulunduğu alanın keşfi yapıldı. Yapılan keşfin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde çalışma yürüten 6 dalgıç, hayalet ağ temizliğine başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından denizden toplam 8 bin metrekare hayalet ağ tekneye çıkarılıp, Türkbükü Balıkçı Barınağı'na getirildi.

        'DENİZLERİ TEMİZ TUTMA KONUSUNDA KARARLIYIZ'

        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Bodrum koyları Muğla'nın sahilleri ve koyları iğne atsan yere düşmeyecek şekilde teknelere ev sahipliği yapıyor. Bu denizlerdeki kirliliği artırabilecek bir husus. Denizlerde biyoçeşitliliğe de zarar verebilecek bir durum. Bu konuda mottomuz her zaman, 'En büyük temizlik denizi kirletmemekle başlar' oldu. Buradan bir kez daha haykırmak istiyorum. Bu mavi vatan bize miras bırakılmıştı bizde gelecek kuşaklara miras bırakmak zorundayız. Denizleri kirletmeme sorumluluğunu topyekun birlikte taşımak zorundayız. 8 bin metrekare hayalet ağı dalgıç arkadaşlarımız denizden temizledi. Başka Muğla, başka Türkiye yok ama başka mavi vatan da yok. Biz sonuna kadar hep birlikte 1500 kilometrelik sahil şeridini yeryüzü cenneti Muğla´mızın denizlerini temiz tutma konusunda kararlıyız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-22 17:37:10

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