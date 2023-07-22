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        Muğla'da bir iş yerinde çıkan yangın iki iş yerine daha sıçradı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 23:28
        Muğla'da bir iş yerinde çıkan yangın iki iş yerine daha sıçradı

        Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde çıkan yangında üç iş yeri zarar görürken, dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, saat 20.00 sıralarında Yatağan'ın Gazi Mustafa Atatürk Bulvarı üzerindeki hırdavat malzemesi satılan iş yerinde çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede pastane ve inşaat malzemesi satılan iş yerine de sıçradı. Yangında dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri olmak üzere 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 3 iş yeri zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter de söndürme çalışmalarına destek verdi. 

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Yatağan Cavit AKGÜN

        2023-07-22 23:27:28

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