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        Çağdaş Bodrum'da kaptanla devam

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:03
        Çağdaş Bodrum'da kaptanla devam

        BODRUM, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edeceği sezon öncesi kadrosunu büyük oranda belirleyen Çağdaş Bodrum Spor, kulüp kurulduğundan beri takımda forma giyen kaptan Erkan Veyseloğlu'yla yeniden anlaştı. Bodrum temsilcisiyle TB2L ve TBL'de üst üste şampiyonluk yaşayan 40 yaşındaki tecrübeli kısa forvet yeni sezonda da kadroda yer alacak. Çağdaş Bodrum, Erkan'la ilgili, "Kurulduğumuz yıldan bu yana formamızı giyen ve bu başarıda sayısız emeği bulunan Kaptanımız Erkan Veyseloğlu ile yola devam" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-07-23 12:02:50

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