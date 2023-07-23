Ben Anadolu oyunu Antik Sahne´de izleyiciyle buluştu (Yeniden)

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) Yıldız Kenter´in performansıyla hafızlara yer edinen `Ben Anadolu´ oyunu Stratonikeia Antik Kenti´nde izleyicileriyle buluştu. Ben Anadolu, Kenter´in öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahnelendi.İş Sanat Antik Sahne´de "Ben Anadolu" oyunu, Patara ve Nysa Antik Kentleri´nin ardından Stratonikeia Antik Kenti´nde izleyicileriyle buluştu. Muğla´nın Yatağan ilçesinde yer alan Helenistik dönem kentlerinden Stratonikeia´da sahnelenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.Yıldız Kenter´in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan, "Ben Anadolu" yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden hayata geçiriliyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter´in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor.ANADOLU´NUN FARKLI ÇAĞLARINA TANIIKLIK EDEN KADINLARIN ÖYKÜSÜ ANLATILIYORTrajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Kibele´den Niobe´ye Kassandra´dan Theodora´ya Nilüfer Hatun´dan Hürrem Sultan´a masallarla, savaşlarla, doğayla Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü, sanatçı Ayça Bingöl tarafından 16 karakterde anlatıldı.İş Sanat´ın "Antik Sahne" adıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği etkinlik, antik kentlerin büyülü atmosferinin yanı sıra Ayça Bingöl'ün usta oyunculuğu ile buluşarak hafızalara kazındı. Farklı şehirlerdeki izleyicileriyle bir araya gelmeye devam eden İş Sanat, "Ben Anadolu" ile antik kentlerdeki serüvenine devam edecek. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Muğla DHA

2023-07-23 12:10:40