Muğla'da cip, patlayan isale hattına düştü
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sırasında, yoldan geçen bir cip açılan dev çukurun içine düştü.
Akyarlar Mahallesi'nde yolun altından geçen ana isale hattında, saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlaktan akan su, caddeyi göle çevirdi. Patlamayla oluşan dev çukura bir cip düştü. Cip sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Cip, çekici ile çukur içerisinden çıkarıldı. Araçta hasar oluşurken, patlamadan dolayı su kesintisi meydana geldi. Bölgeye ulaşan ekiplerce onarım çalışması başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-07-23 14:03:35