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        Muğla'da orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:08
        Muğla'da orman yangını

        Fırat AKAY / MİLAS (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.(DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY

        2023-07-23 14:07:04

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