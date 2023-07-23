Muğla'da makilikte başlayan yangın ormana sıçradı

Sedat ÜNAL/ SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, makilikte başlayan yangın ormana sıçradı, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bugün saat 20.00 sıralarında Seydikemer Kumluova mevkisindeki makilik alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bozuk ormana sıçradı. Bölgeden yükselen alevleri görenlerin durumu bildirmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sarp arazideki yangına güçlükle müdahale ederken, havanın kararması nedeniyle bölgeye gece görüşlü helikopter istendi. Yangına, 15 arazöz 6 su tankeri 3 dozer 6 yer ekibi ile birlikte 206 personelle müdahalenin sürdüğü bildirildi.

'BÖLGEYE GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER TAKVİYESİ İSTEDİK'

Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, "Makilik alanda başlayan yangına tüm ekipler müdahale ediyor. Gece görüşlü helikopter takviyesi istedik. Bizde belediye olarak tüm ekiplerimizi buraya yönlendirdik" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Sedat ÜNAL

2023-07-23 23:22:20