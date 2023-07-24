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        Muğla'da ormana sıçrayan yangın 12 saatte kontrol altına alındı; 1 gözaltı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:26
        Muğla'da ormana sıçrayan yangın 12 saatte kontrol altına alındı; 1 gözaltı

        Cavit AKGÜN-Sedat Ünal/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki makilikte çıkıp, bozuk ormana da sıçrayan yangın, 12 saat süren müdahale ile kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı şüphesiyle 1 kişi, gözaltına alındı.

        Kumluova Mahallesi'ndeki makilikte, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına çevredekilerin ihbarıyla gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personel müdahale etti. Söndürme çalışmalarına emniyet ile jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Mücadele Araçları (TOMA), Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler destek verdi. Günün aydınlanmasıyla çalışmalara hava araçları da katıldı. Rüzgarın şiddetini artırması ile geniş alana yayılan yangın, 12 saat süren çalışmanın ardından saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında yangını çıkardığı şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN Sedat Ünal

        2023-07-24 09:25:12

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