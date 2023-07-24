Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Rodos Adası'ndan tahliye edilen turistler Marmaris'e getirildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:34
        Rodos Adası'ndan tahliye edilen turistler Marmaris'e getirildi

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)YUNANİSTAN'da orman yangınlarıyla mücadele sürerken, tahliye edilen turistlerden 95'i Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi.

        Yunanistan'ın Rodos Adası'nda devam eden orman yangınlarının yerleşim alanları ile turistlik tesislere sıçramasının ardından tahliyeler devam ediyor. Rodos'a tatil için giden 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan, 3 İrlanda, 1 İtalyan, 4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere 95 turist, Rodos'tan kalkan feribot ile Marmaris Cruise Limanı'na getirildi. Turistlerin, limanda kendilerini karşılayan acentelerin ayarladıkları otobüsler ile önce otellere gönderileceği, daha sonra da uçaklar ile ülkelerine dönecekleri öğrenildi.

        Yaşadıkları korkuyu anlatan turistler Almanya'dan Rodos'a tatile geldiklerini ve kaldıkları otelin yangından etkilendiğini belirterek, yolların kapandığını ve ülkelerine döneceklerini söylediler. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-07-24 12:33:38

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet görüntü! Saldırgan gözaltında
        Dehşet görüntü! Saldırgan gözaltında
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor

        Benzer Haberler

        Muğla'da ormana sıçrayan yangın 12 saatte kontrol altına alındı; 1 gözaltı
        Muğla'da ormana sıçrayan yangın 12 saatte kontrol altına alındı; 1 gözaltı
        Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Muğla'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali devam ediyor
        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali devam ediyor
        Muğla'da makilikte başlayan yangın ormana sıçradı
        Muğla'da makilikte başlayan yangın ormana sıçradı
        Rodos Adası'ndaki yangın nedeniyle tahliye edilen 95 turist, feribotla Marmaris'e getirildi
        Rodos Adası'ndaki yangın nedeniyle tahliye edilen 95 turist, feribotla Marmaris'e getirildi
        GÜNCELLEME - Muğla'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Muğla'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor