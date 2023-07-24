Milas'ta orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Milas'taki orman yangınına 6 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 7 yer ekibi, jandarma, belediye ekipleri ile orman işçileri olmak üzere 300 personel havadan ve karadan müdahale etti. Ormanda başlayıp, makiliğe de sıçrayan yangın 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldı. Yangında, ilk belirlemelere göre orman ve makilik yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY

2023-07-24 14:44:47