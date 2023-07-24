Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)1´inci Lig´de mücadele eden Bodrumspor´da bayrak değişimi yaşandı. Mevcut başkan Rıza Karakaya yerini Fikret Öztürk´e bıraktı. Başkan Öztürk emekleri ve hizmetlerinden dolayı Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği Başkanı Rıza Karakaya´ya plaket takdim etti.

Ortakent Golf Kulübü´nde yapılan basın toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği Başkanı Rıza Karakaya ve çok sayıda yönetim kurulu üyesi katıldı. Başkan Öztürk katkılarından ve hizmetlerinden dolayı Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği Başkanı Rıza Karakaya plaket takdim etti.

FİKRET ÖZTÜRK: BAŞKAN BENİM"

Bodrumspor´un Başkanı olduğunu söyleyen Fikret Öztürk, "Belediye Başkanımız Ahmet Aras´a, 1520 kişiye kadar bir ortaklık yapısı olsun dedim. Herkes elini cebine atsın ve bu takım daha ileriye doğru gitsin dedim. Daha sonra anonim şirket oluştu ve sonrasında hisse yapısı göz önüne geldi. Takımın borçları ve alacakları gündeme geldi. Rıza başkanım ve ekibine teşekkür ederken, ekibi ve kendi adına plaket sunmak istiyorum. Şuana kadar 16 milyon Euro lpara harcadık. Bunların hepsi resmidir. Bu paranın 1 milyon 250 bin Euro´su federasyon ve Spor Toto´dan gelmiş. 550 bin Euro´su reklamdan gelmiş. Maç gelirlerinden 120 bin Euro gelmiş. Otoparktan ve dernekten 385 bin Euro geldi. 360 bin Euro token gelirleri vardı. Dernek ve otopark gelirlerine baktığımız zaman harcanan paranın yüzde 2,5´e denk geliyor. Derneğin hisse payı yüzde 20. Yüzde 20 olduğuna göre yüzde 2,5´luk ödeme yapmışsınız ve yüzde 2,5´luk payınızın olması lazım. Ahmet başkanımla konuştuk ve en kısa sürede telafi edeceğiz dedi, bizde tamam diyoruz. Biz anonim şirketiz ve denetime tabiyiz. Bu hesaplar ya ödenecek ya ödenecek başka çıkar yolu yok. Bu yüzde 20 hissenin karşılığının ödenmesi lazım. Giderlerin yarısı futbolculara verilen maaş ver prim diğer yarısı ise genel giderlerdir. Hiçbir futbolcumuzun bizden alacağı 5 kuruş yok. Maaşlar ve primler zamanında ödenir. Şuanda yüzde 80´ini benim üzerimde ve bugün sıfır borçla teslim etmeye hazırız. Başkan benim, her şey belli olsun ona göre görev verelim" dedi.

RIZA KARAKAYA: BODRUMSPOR TARAFTARIYIM, DERNEKTE DEVAM EDECEĞİZ"

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği Başkanı Rıza Karakaya ise, "Ben ve arkadaşlarım 2011 yılında yönetime geldik. O yıldan beri yönetimiz yüzde 90 oranında aynı. 3 sene önce Bodrumspor A.Ş.´yi kurduk. Benim bırakma sürecimden önce Fikret Başkan sağ olsun hisseler sıfıra bile düşse ben burada olduğum sürece başkan sensin derdi. Bana kıymet verdiği içinde ayrıca teşekkür ediyorum. 12 yıl beni yıprattı, yoruldum. Aynı enerjiyi bulamadığım için koltuğum garanti olmasına rağmen bırakma kararı aldım. Derneğin 50 milyon gibi bütçe getirme durumu yok. Dernek bunu götüremez ama belediye işin içinde olursa bu işler daha kolay olur. Başkanım sağ olsun kabul etti ve bu şekilde olursa kulüp halktan kopmamış olur. Biz arkadaşlarımla Süper Amatör´de başladık, Bölgesel Amatör, 3´üncü Lig, 2´inci Lig ve 1´inci Lig finaline kadar geldik. Ben gönlüm rahat şekilde çok değerli bir büyüğüme devrederek ayrıldığım için çok rahatım. Bodrum´da amatör branşları şaha kaldıracağız. Bodrumspor taraftarıyım, dernekte ise devam edeceğiz gibi duruyor. İyi günde kötü günde arkamızda duran taraflarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

AHMET ARAS: TAKIMIMIZ SÜPER LİG'İN KÖŞESİNDEN DÖNDÜ

Bodrumspor´un 2022 2023 sezonunu başarılı bir şekilde tamamladığını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Takımımız final oynayarak Süper Lig´in köşesinden döndü. Ancak mücadele sürekli. Seneye de aynı hedeflerle mücadelesini devam ettirecek. Bugün bu toplantıyı yapmamızdaki amaç takımımızın hedeflerini yönetim kurulu ve belediye başkanından dinlemek. Amaç kamuoyu ile şu anki süreci paylaşmak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk açıklama

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği Başkanı Rıza Karakaya açıklama

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-07-24 21:48:15