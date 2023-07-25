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        Seydikemer'de ormanı sigara izmariti yakmış, şüpheli tutuklandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 09:51
        Seydikemer'de ormanı sigara izmariti yakmış, şüpheli tutuklandı

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki makilikte çıkıp, bozuk ormana sıçrayan, 9 hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan İsmail Akkaya (22), tutuklandı. Yangının Akkaya'nın attığı sigara izmaritinden çıktığı belirlendi.

        Seydikemer'in Kumluova Mahallesi'ndeki makilikte, 23 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personel alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına emniyet ile jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Mücadele Araçları (TOMA), Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler de destek verdi. Günün aydınlanmasıyla çalışmalara hava araçları da katıldı. Rüzgarın şiddetini artırması ile geniş alana yayılan yangın, 12 saat sonra, saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında yangını çıkardığı şüphesiyle İsmail Akkaya gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yangının atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN

        2023-07-25 09:50:34

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