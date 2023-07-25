Tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, saman balya makinesinden çıkmış

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili tarım işçisi Memduh K. (40), gözaltına alındı. İfadesinde, yangının saman balya makinesinin bilyelerini ezilmesi sonucu çıktığını belirten Memduh K., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki tarım arazisinde 19 Temmuz´da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter ve 3 uçak ile havadan, 5 arazöz, 3 su tankeri ve 40 personel ile karadan müdahale edilen yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar orman zarar gördü.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, tarım işçisi Memduh K.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Memduh K., savcılıktaki ifadesinde, "Tarladaki ekili samanları balya yapmaya başladım. Tek başıma çalışırken balya makinesinin arkasından dumanların çıktığını gördüm. Yanımda bulunan sularla müdahale ettim. Tarla sahibini aradım. O da yakındaydı, hemen geldi. Yanımızda bulunan sularla müdahale ettik. Ancak alevleri söndürmeyi başaramadık. Yangın ilerlemeye devam etti. Tarlanın yaklaşık bir-iki dönümlük bölümü yandıktan sonra arka yamacında bulunan makilik araziye doğru ilerledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Jandarma ekipleri karakoldan dumanları görerek geldiler. Yanımda yangın tüpü de vardı. 6 litrelik olduğu için yaptığım müdahale yetersiz kaldı. Yangını bilerek çıkartmadım. Balya makinesinin bilyeleri ezildiği için yangın çıktı" dedi.

Memduh K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2023-07-25 11:18:34