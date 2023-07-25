Çağdaş Bodrum, Warren ve Hakan Yapar'ı takımda tuttu

BODRUM, (DHA)- Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrum Spor, iç transferde daha önce anlaştığı yıldız oyuncuları Chris Warren ve Hakan Yapar'ın sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

Bodrum ekibinin geçen sezon Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ndeki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan tecrübeli guard Warren ve uzun forvet Hakan, yeni sezonda Süper Lig'de de takımda yer alacak. Hakan Yapar, geçen sezon Bodrum'la TBL'deki kariyerinin 8'inci şampiyonluğunu yaşayarak kendisine ait olan rekoru tazelemişti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-07-25 11:32:51