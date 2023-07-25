Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı Bodrum'dan start aldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:46
        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı Bodrum'dan start aldı

        Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası, Bodrum Yalıkavak'tan başladı.

        Ege'nin mavi sularına yelken açan yerli ve yabancı sporcular, Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında büyüleyici bir atmosferde yarışacak. Yelken tutkunlarının toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkuru tamamlayacağı yarış, 45 takımda yarışan 450'den fazla sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak. "IRC" ve "Gezgin" sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenlilerde yarışan sporcuların boy ve kilo oranlarının dahi yarışta kritik rol oynadığı belirtildi. Teknelerde yarışan takımlar en az 2, en fazla 15 kişilik takımlardan oluşuyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından turizm cenneti Muğla'da gerçekleştirilen geleneksel organizasyon ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına da katkı sağlıyor. Toplam 4 yarıştan oluşan programın ilk yarışı olan Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası, 29 Temmuz'da yine Bodrum Yalıkavak'ta sona erecek. Yarış, 30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası ödül töreni ile tamamlanacak.

        EKREM YEMLİHAOĞLU: 29 EKİM'DE İSTANBUL BOĞAZI'NDA CUMHURİYET KUPASI OLACAK

        İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın bu yıl her zaman olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki Cumhuriyet Kupası'yla son bulacağını söyledi. Yemlihanoğlu, "Bu yıl 2 etapta organize ettiğimiz yarışlarımızın ilkini Muğla'da gerçekleştiriyoruz. Yarış 25-30 Temmuz tarihleri arasında Bodrum-Marmaris rotasında yapılıyor. İkincisi ise her zaman olduğu gibi 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası olacak. Geleneksel hale gelen organizasyonumuza katılım her sene artıyor. Bu da bizleri hem ülkemiz, hem de yelken sporu adına çok mutlu ediyor. 100'üncü Yıl Halikarnas Kupası özelinde konuşursak yarış bu sene 45 takımla 450'den fazla sporcuyla icra ediliyor. Burada 14 farklı ülkenin sporcusu kıyasıya mücadele edecek. Oldukça zor ve çekişmeli bir etap olacak. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Çok sıcak bir havada oldukça uzun ve zorlu bir parkurda yarışacaklar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Dron görüntüsü

        Yarışan teknelerden detay görüntü

        Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

        2023-07-25 17:46:00

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vicdansız bakıcıdan pişkin savunma!
        Vicdansız bakıcıdan pişkin savunma!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı Bodrum'da başladı
        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı Bodrum'da başladı
        'Oyuna gelmeyin, bindiğiniz dalı kesmeyin, enerji hayattır'
        'Oyuna gelmeyin, bindiğiniz dalı kesmeyin, enerji hayattır'
        Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı
        Muğla Valiliğinden orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı
        Muğla'da sendikalı termik santral ve maden işçilerinden basın açıklaması
        Muğla'da sendikalı termik santral ve maden işçilerinden basın açıklaması
        Bodrum'a "Norwegian Jade" kruvaziyeri ile 2 bin 721 turist geldi
        Bodrum'a "Norwegian Jade" kruvaziyeri ile 2 bin 721 turist geldi
        Çağdaş Bodrum, Warren ve Hakan Yapar'ı takımda tuttu
        Çağdaş Bodrum, Warren ve Hakan Yapar'ı takımda tuttu