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        Bodrumspor'da kombineler hazır

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:52
        Bodrumspor'da kombineler hazır

        BODRUM, (DHA) - Yeni sezon öncesi başkanlık görevini kulübün hakim ortağı Fikret Öztürk'ün resmen devraldığı 1'inci Lig kulübü Bodrumspor'da kombine biletler de satışa çıktı. Yeşil-beyazlılarda öncelikli olarak geçen sezondan hak sahibi olanlara satılacak kombine fiyatları VIP 4 bin, Maraton 1500, Kale Arkaları 1000 TL olarak duyuruldu. Bugün piyasaya çıkan kombine kartlar 31 Temmuz'da ise genel satışa açılacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-07-28 11:51:29

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