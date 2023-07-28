Muğla'da orman yangını
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.
Fethiye´nin Katrancı Koyu mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 5 uçak, 6 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2023-07-28 14:47:20