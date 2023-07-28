YK Enerji´den Akbelen açıklaması: Kesime tabi, endüstriyel bir orman

MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Milas ilçesi İkizköy'de bulunan Akbelen ormanında Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin maden çalışmaları kapsamında ağaçların kesildiği yönünde gelen tepkiler sonrası şirketten yapılan açıklamada, "Akbelen ormanı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 93´ü endüstriyel odun üretimi fonksiyonlu, yüzde 7´si ise odun dışı ürün olarak planlamış ve ülkemizin birçok bölgesinde de var olan kesime tabi ekonomik fonksiyonlu plantasyon (ağaçlandırma) alanı olarak tanımlanmıştır" denildi.

Bölgede çalışmaları devam eden Yeniköy Kemerköy Santralleri´nin Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunun belirtildiği yazılı açıklamada, "İlk ünitesi 1987 yılında faaliyete geçen santraller bugün bölgenin en büyük işvereni konumundadır. Büyük çoğunluğu bölge halkından olan 3 bin 100 kişi istihdam edilmekte ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

`YARGISAL BİR ENGEL YOK´

Bölgenin özel nitelikli bir alan olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akbelen orman bölgesiyle ilgili yapılmış olan teknik inceleme raporlarında yer alan 1964 tarihli hava haritalarında görüleceği gibi söz konusu bölge büyük çoğunluğu sonradan yetiştirme bir orman olup, ekosistemi birbirine bağlayan özelliği bulunmamaktadır. Akbelen ormanı, bağlı bulunduğu Kayadere ve Karacahisar orman işletme şefliklerinin orman alanlarının yüzde 0,29´u kadardır. Milli park, tabiat parkı, sit alanı, muhafaza ormanı, gen koruma ormanı vb. ekolojik veya sosyokültürel fonksiyonlu orman gibi özel nitelikli alanlardan değildir ve özel nitelikli alanlara komşuluğu bulunmamaktadır. Akbelen ormanıyla ilgili açılan çeşitli davalarda 3 farklı bilirkişi heyetinin incelemeleri sonucu söz konusu süreçlerde yargısal bir engel kalmamıştır."

`CARİ AÇIĞIN KAPATILMASINA HER YIL 1 MİLYAR DOLAR POZİTİF KATKI SAĞLIYORUZ´

Açıklamada, Güney Ege´de kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 62´sinin karşılandığı ve önemli bir kamu hizmeti verildiği de belirtilerek şöyle denildi:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji yatırımlarından biri olan Yeniköy Kemerköy Santralleri, toplamda 1,095 MW kurulu gücü ile ülkemiz elektrik üretiminde yerli kaynak baz yükünün yüzde 15´ini, Türkiye´nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2,5´ini sağlamaktadır. Elektrik üretim ünitelerimizin tamamında baca gazı arıtma sistemlerinin Avrupa Birliği standartlarında geliştirilmesi ve verimlilik artışı için ülkemizdeki ilk ve tek rehabilitasyon yatırımını toplam 280 milyon euro bedelle hayata geçirmiş bulunmaktayız. Santrallerde kullanılan yerli linyit kaynağı sayesinde sadece 2022 yılında 1,3 milyar m3 doğal gaz ithalatının önüne geçilmiştir. Bu sayede, cari açığın kapatılmasına her yıl 1 milyar dolar pozitif katkı sağlanmaktadır."

`3 MİLYON FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK´

Açıklamada, "Şirketimiz ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında imzalanan `Gönüllü Ağaçlandırma İş birliği´ protokolüyle ülkemiz genelinde 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirilmiş ve söz konusu miktar 2000 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk gelmektedir. Hedefimiz bu sayıyı 2025 yılı sonuna kadar 5 milyona çıkarmaktır" ifadelerine de yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA) -

2023-07-28 16:57:59