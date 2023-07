CHP lideri Kılıçdaroğlu Akbelen'e geldi, köylüler, çevreciler ve sendika üyeleri ile görüştü

Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki bir heyetle, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda kömür maden sahasının genişletilmesi için ağaç kesimi yapılmasını engellemeye çalışan köylüler ve çevrecilerle, santralde çalışan sendika üyelerini dinledi. Kılıçdaroğlu, köylülere ve çevrecilere, "Sizin verdiğiniz mücadeleyi yakından takip ediyorum" dedi. Santral çalışanlarını da dinleyen Kılıçdaroğlu, "En ufak endişeniz olmasın, herkesin alın teri benim başımın üstündedir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'ndaki kömür maden sahasının genişletilmesini istemeyen köylüler ve çevrecilere destek vermek için bölgeye geldi. Beçin Mahallesi yakınlarında santralde çalışan sendika üyesi yaklaşık 500 kişi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Akbelen'e geçişi sırasında ellerindeki pankart ve sloganlarla karşılayıp, destek istedi. Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla birlikte aracından inerek yol kenarında toplanan santral çalışanlarını dinledi ve burada bir açıklama yaptı. 'Santral çalışanlarına yanınızda olacağım' sözü veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "En ufak endişeniz olmasın, herkesin alın teri benim başımın üstündedir. Hiç kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmak bizim görevimiz değildir. Herkesin aşı ve işi olsun, herkes huzur içinde çalışsın. Bizim en büyük arzumuz budur. Sizin her zaman yanınızda olacağız bu bizim sözümüzdür. Her zaman her yerde sizin yanınızda olacağız" dedi.

'SİZİN MÜCADELENİZ SIRADAN BİR MÜCADELE DEĞİL'

Santral çalışanlarının taleplerini dinledikten sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Akbelen Ormanı'na geçti. Kılıçdaroğlu'nu bölgedeki çocuklar karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra alanda toplanan köylüleri ve çevrecileri dinledi. Ardından da buradaki alanda toplananlara seslendi. Köylülere ve çevrecilere destek sözü veren Kılıçdaroğlu, "Sizin verdiğiniz mücadeleyi yakından takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil. Buraya geliş nedenim, sizin bizzat mikrofonu alarak derdiniz anlatmanıza imkan sağlamak için. Benim, Ankara'da çok konuşmamın çok önemi yok. Sizin konuşmanız ve derdinizi anlatmanız önemli. Sorunu yaşayan, mağdur olan sizsiniz. O ağaç sadece sizin ağacınız değil 85 milyonun ağacıdır. Bu ülkede ormanın ne olduğunu, ekosistemin hepsini bilen biriyim. Bu orman sadece ağaç değil, bu ormanda kuşlar, kurtlar, kaplumbağalar ve binlerce canlı var. Her birisinin hakkını hukukunu korumazsak o zaman görevimizi yapmamış oluruz. Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz, ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz, ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz" dedi.

Konuşmasının ardından kurmaylarıyla aracına yönelen Kılıçdaroğlu, çevrecilerin tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü kapatan çevreciler, "Arabaya değil, barikata" sloganı atarak tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte kesim alanına girdi. Çevrecilerde Kılıçdaroğlu'nun arkasından alana girmek isteyince, jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet alanda yaptığı incelemenin ardından Akbelen'den ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY

2023-07-28 18:20:47