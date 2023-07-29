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        Muğla'da büyük yangınların yıl dönümünde orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 10:37
        Muğla'da büyük yangınların yıl dönümünde orman yangını

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 2 yıl önce yaşanan büyük yangınların yıl dönümüne denk gelen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.

        Marmaris'in Sarıana Mahallesi´ndeki ormanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 helikopter ve 5 uçakla havadan, 15 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 152 personel ile karadan müdahale edildi. Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Muğla'nın 9 ilçesinde 29 Temmuz 2021'de çıkan orman yangınlarında 52 bin hektar alan zarar görmüştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

        2023-07-29 10:36:41

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