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        Bodrumspor'dan kötü prova

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:40
        Bodrumspor'dan kötü prova

        BODRUM, (DHA)KAMP dönemini sürdüren Muğla'nın Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Bodrumspor, oynadığı son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor'a farklı mağlup oldu. Bolu'daki maça 

        Diogo Eren, Üzeyir, Süleyman, Samet, Halil İbrahim, Aldair, Gökdeniz, Muhammed, Brazao, Adem ilk 11'iyle çıkan yeşil-beyazlı ekip ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladıktan sonra ikinci 45 dakikada kalesinde 4 gol birden gördü.

        Öte yandan Bodrumspor'un yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı Nijeryalı forvet Aminu Umar, ligdeki rakiplerden Bandırmaspor'a transfer oldu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

        2023-07-29 11:40:00

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