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        Bodrum'da 34 kaçak göçmen yakalandı, 30 kaçak göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:23
        Bodrum'da 34 kaçak göçmen yakalandı, 30 kaçak göçmen kurtarıldı

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 kaçak göçmen yakalandı, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Temmuz saat 04.35'te Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler hareketli lastik botu durdurarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 kaçak göçmen yakalandı.

        Ekipler aynı gün saat 06.20'de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan toplam 64 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-29 12:22:57

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