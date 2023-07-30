Bodrumspor'da Burak geldi, İsmail gitti
BODRUM, (DHA)BODRUMSPOR, dış transferde Adanaspor'dan gurbetçi sol kanat oyuncusu Burak Çoban'la anlaştı. Yeşil-beyazlı kulüpten, "Hoş Geldin Burak Çoban. Son olarak Adanaspor A.Ş forması giyen Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Burak Çoban'a formamız altında başarılar dileriz" denildi.
Burak geçen sezon ilk yarıda Manisa FK formasıyla 12 maçta 2 gol atarken, Adanaspor formasıyla 22 karşılaşmada 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Bu arada Bodrumspor, genç stoper İsmail Tarım'ı sezon sonuna kadar 2'nci Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor'a kiraladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla
2023-07-30 11:49:13