Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bodrumspor'da Burak geldi, İsmail gitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:50
        Bodrumspor'da Burak geldi, İsmail gitti

        BODRUM, (DHA)BODRUMSPOR, dış transferde Adanaspor'dan gurbetçi sol kanat oyuncusu Burak Çoban'la anlaştı. Yeşil-beyazlı kulüpten, "Hoş Geldin Burak Çoban. Son olarak Adanaspor A.Ş forması giyen Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Burak Çoban'a formamız altında başarılar dileriz" denildi.

        Burak geçen sezon ilk yarıda Manisa FK formasıyla 12 maçta 2 gol atarken, Adanaspor formasıyla 22 karşılaşmada 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Bu arada Bodrumspor, genç stoper İsmail Tarım'ı sezon sonuna kadar 2'nci Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor'a kiraladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla

        2023-07-30 11:49:13

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Havai fişek deposunda patlama!
        Havai fişek deposunda patlama!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!

        Benzer Haberler

        Marmaris'te Orman Şehitleri adına hayrat çeşmesi yaptırıldı
        Marmaris'te Orman Şehitleri adına hayrat çeşmesi yaptırıldı
        Marmaris'te bir eve baskın yapan polis 21 tüfek ve 8 tabanca ele geçirdi
        Marmaris'te bir eve baskın yapan polis 21 tüfek ve 8 tabanca ele geçirdi
        Muğla'da narenciye bahçelerinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başlatıldı
        Muğla'da narenciye bahçelerinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başlatıldı
        Bodrumspor, Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
        Bodrumspor, Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı, Marmaris-Bodrum etabıyla sona erdi
        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı, Marmaris-Bodrum etabıyla sona erdi
        Efekan'ın intihar ettiği tüfeğin arkasından silah kaçakçılığı çıktı
        Efekan'ın intihar ettiği tüfeğin arkasından silah kaçakçılığı çıktı