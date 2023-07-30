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        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları sona erdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 14:40
        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları sona erdi

        Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası sona erdi. Ege'nin mavi sularında 14 ülkeden, 45 takımda 450'den fazla sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarış toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkurda tamamlandı. 

        Yerli ve yabancı sporcuların Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleştirdiği yarışta 'IRC' ve 'Gezgin' sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenliler mücadele etti. Teknelerde en az 2, en fazla 15 kişilik ekipten oluşan takımlar yarışırken, yarışçılar zor ve çekişmeli bir etapta, sıcak bir havada, uzun ve zorlu bir parkurda yarıştı. Dereceye giren takımlar ödüllerini bu akşam Bodrum Kalesi´nde düzenlenecek ödül töreninde alacak.

        Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası Tüm Sınıflar Genel Klasman kazananları şöyle:IRC 0 Birincisi Taranov Maxim yönetimindeki Magic Twelve Team

        IRC 1 Birincisi Timofey Zhbankov yönetimindeki Rossko Racer

        IRC 2 Birincisi Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr

        IRC 3 Birincisi Viktor Zakharov yönetimindeki Space Jockey

        IRC 4 Birincisi Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus

        Gezgin A Birincisi Semih Pekyörür yönetimindeki Haliç Su Sporları Kulübü

        Gezgin B Birincisi Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams

        Gezgin C Birincisi Urcun Canel yönetimindeki DHL AsOneDHA-Spor Türkiye-Muğla Fırat AKAY

        2023-07-30 14:39:07

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