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        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları´nda ödüller sahiplerini buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 23:53
        Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları´nda ödüller sahiplerini buldu

        Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA) Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları´nda ödüller sahiplerini buldu.

        Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Gecede tüm takım kaptanları beraber sahneye çıkarak, yarış sırasında geçirdiği kalp krizinden dolayı yaşamını yitiren Nova Takımı'nın Kaptanı Mustafa Erol´ın ödülünü hep birlikte alarak alkışlarla Erol´u andı.

        Ege'nin mavi sularında 14 ülkeden, 45 takımda 450'den fazla sporcunun mücadele ettiği yarış, toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkurda tamamlandı. Yerli ve yabancı sporcuların Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleştirdiği yarışta 'IRC' ve 'Gezgin' sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenliler mücadele etti. Yarışların ilk etabı olan Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası´nın ödül töreni Bodrum Kalesi´nde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanı Binbaşı Akın Çoşkunlar, Bodrum Belediye Başkanvekili Emel Çakaloğlu, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, idari amirler ve sporcular katıldı. Ödül töreninde takım kaptanları sahneye çağrıldı. Yarış sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Nova Takımı'nın Kaptanı Mustafa Erol´un ödülünü takım kaptanları hep birlikte alarak alkışlarla Erol´u andı. Farklı kategorilerde dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından kupaları takdim edildi. Tören tüm sporcuların sahnede kupalarıyla birlikte toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

        KAZANANLAR

        Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası Tüm Sınıflar Genel Klasman kazananları şöyle:

        IRC 0 Birincisi Taranov Maxim yönetimindeki Magic Twelve Team, IRC 1 birincisi Timofey Zhbankov yönetimindeki Rossko Racer, IRC 2 birincisi Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr, IRC 3 birincisi Viktor Zakharov yönetimindeki Space Jockey olurken, Gezgin A birincisi Semih Pekyörür yönetimindeki Haliç Su Sporları Kulübü, Gezgin B birincisi Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams, Gezgin C birincisi Urcun Canel yönetimindeki DHL AsOne oldu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Takım kaptanlarının birlikte sahneye çıkmasından detay

        -Ödül alan takımlardan detay

        -Protokol ve seyirciden detay

        -Sahnede toplu fotoğraf çektirilmesinden detay

        -Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-30 23:52:04

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