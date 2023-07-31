1970'lerin 'Moda Kralı' Nail Yurdakul, hayatını kaybetti

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan, 1970'li yıllarda 'Moda Kralı' olarak anılan ve birçok siyasetçi ile sanatçının terziliğini yapan modacı Nail Yurdakul (95), yaşamını yitirdi.

Türkiye'de ilk mankenlik ajansı ile kadın futbol takımını kuran ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü tamamlandığında, köprüde yaptığı defile ile tanınan Nail Yurdakul, sabah saatlerinde tedavi gördüğü Milas ilçesindeki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası Yurdakul, terzilik yaptığı dönemde Başbakan İsmet İnönü'yü giydirdi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal'a kurşun geçirmez yelek dikti, 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren'e sahne kostümleri hazırladı, Ajda Pekkan için yaptığı ekose giysiyi ise dünya çapında moda haline getirdi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜN

2023-07-31 10:38:55