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        Muğla'da orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 18:28
        Muğla'da orman yangını

        Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.

        Menteşe'nin Kızıldağ mevkisinde saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından yerleşim bölgesine yakın mevkide çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterler ile havadan, arazöz ve çok sayıda personel ile karadan müdahale başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-07-31 18:27:55

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