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        Bodrum'da makilik yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 18:45
        Bodrum'da makilik yangını

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        Bitez Mahallesi, Ali Kelle Ormanı yakınlarındaki makilikte saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-07-31 18:44:14

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