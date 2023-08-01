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        1970'lerin 'Moda Kralı' Nail Yurdakul, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:50
        1970'lerin 'Moda Kralı' Nail Yurdakul, son yolculuğuna uğurlandı

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşamını yitiren 1970'li yıllarda 'Moda Kralı' olarak anılan ve birçok siyasetçi ile sanatçının terziliğini yapan Nail Yurdakul'un (95) cenazesi, toprağa verildi.

        Türkiye'de ilk mankenlik ajansı ile kadın futbol takımını kuran ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü tamamlandığında, köprüde yaptığı defile ile tanınan Nail Yurdakul, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Milas ilçesindeki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası Yurdakul, terzilik yaptığı dönemde Başbakan İsmet İnönü'yü giydirdi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal'a kurşun geçirmez yelek dikti, 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren'e sahne kostümleri hazırladı, Ajda Pekkan için yaptığı ekose giysiyi ise dünya çapında moda haline getirdi. Nail Yurdakul için dün ikindi vakti Köyceğiz'deki Hacıbey Camisi'nde cenaze düzenledi. Cenazeye Yurdakul'un yakınlarının yanı sıra iş, spor, siyaset ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Kılınan namazın ardından Yurdakul'un cenazesi, Toparlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-08-01 11:49:39

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