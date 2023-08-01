Bodrumspor'a özel maç morali
BODRUM, (DHA)YENİ sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Bodrumspor, 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Yeşil-beyazlılar, özel randevuda sahaya Diogo Erkan, Üzeyir, Samet, Kenan, Celustka, Cenk, Ali, Gökdeniz, Brazao ve Aldair ilk 11'i ile çıktı. Bodrumspor'un gollerini 23'üncü dakikada Pedro Brazao, 53'üncü dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise 45'inci dakikada Cem Ekinci attı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2023-08-01 12:51:12