Kamyonetin kasasındaki yatakların arasında 12 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin durdurduğu kamyonette, kasadaki yataklar arasına gizlenmiş 12 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Marmaris'te, kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine, dün gece harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde, bir kamyoneti durdurup arama yaptı. Aramada, kamyonetin kasasında brandayla kapatılan yatakların arasına gizlenen Suriye ve Filistin uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheliler H.P., C.C. ve G.G. ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-08-01 15:06:59