Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kamyonetin kasasındaki yatakların arasında 12 kaçak göçmen yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:07
        Kamyonetin kasasındaki yatakların arasında 12 kaçak göçmen yakalandı

        Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin durdurduğu kamyonette, kasadaki yataklar arasına gizlenmiş 12 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Marmaris'te, kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine, dün gece harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde, bir kamyoneti durdurup arama yaptı. Aramada, kamyonetin kasasında brandayla kapatılan yatakların arasına gizlenen Suriye ve Filistin uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheliler H.P., C.C. ve G.G. ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

        2023-08-01 15:06:59

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Korkunç iddia! Eşini sevgilisine öldürttü!
        Korkunç iddia! Eşini sevgilisine öldürttü!
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        Tıp öğrencisi 11 gündür kayıp!
        Tıp öğrencisi 11 gündür kayıp!
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!

        Benzer Haberler

        Bodrumspor'a özel maç morali
        Bodrumspor'a özel maç morali
        1970'lerin 'Moda Kralı' Nail Yurdakul, son yolculuğuna uğurlandı
        1970'lerin 'Moda Kralı' Nail Yurdakul, son yolculuğuna uğurlandı
        Datça açıklarındaki özel teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Datça açıklarındaki özel teknede rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Bodrum'da otellerde hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Bodrum'da otellerde hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 4'ü tutuklandı
        Bodrum'da makilik yangını (2)
        Bodrum'da makilik yangını (2)