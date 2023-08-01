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        Bodrum'da makilik yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 20:07
        Bodrum'da makilik yangını

        Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Türkbükü Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye 2 uçak, 2 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ve personel ile karadan müdahale başlatıldı. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-01 20:06:17

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