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        Bodrum'da tankerle su dönemi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:19
        Bodrum'da tankerle su dönemi (2)

        MUSKİ: DSİ HATLARINDA SÜREKLİ PATLAKLAR MEYDANA GELİYOR

        Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, yaz aylarında artan su kesintileri hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Baraj seviyeleri geçtiğimiz yıllara göre, büyük oranda düşük seviyelerde kaldı. Kullanım miktarları, her yıl bir önceki yıllara göre artış gösteriyor. Bu yıl, geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 oranla artış gerçekleşti. Devlet Su İşleri (DSİ) hatlarında sürekli patlaklar meydana geliyor ve bu patlakların tamiratı nedeniyle hatlar sürekli olarak boşaltılıyor. Tekrar hatların dolması için ciddi süreler gerekiyor ve bu da uzun süreli kesintilere neden oluyor. DSİ'den yeterince içme suyu tahsisi yapılamıyor" denildi. (DHA) Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-02 11:18:22

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