Maki yangınında kurtarılan kaplumbağalar tedaviye alındı
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan maki yangınında, yaralı olarak kurtarılan 7 kaplumbağa, tedavi altına alındı.
Müskebi Mahallesi'nde önceki gün Ali Kelle Ormanı'nda çıkan maki yangınında, alevlerin arasında kalan 7 kaplumbağa tatilciler tarafından kurtarıldı. Çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan kaplumbağalar, tedavileri için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürülen kaplumbağalar, tedavi altına alındı. Kaplumbağalardan ayaklarda yanıklar bulunan 1'inin durumun ağır olduğu belirtildi. Kaplumbağaların tedavilerinin ardından tekrar doğal ortamlarına bırakılacağı bildirildi.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-08-02 11:35:11