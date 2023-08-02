Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker alt yola düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:57
        Muğla'da sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker alt yola düştü

        Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Sakar Geçidi'nde 9 ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yola düştü. Kazada gaz sızıntısının yaşanmaması için önlem alındı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında, Ula'nın Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'dan Antalya yönüne giden Ö.Ö.'nün (30) kullandığı 06 DFM 203 plakalı sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak alt yola düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazanın ardından gaz sızıntısı yaşanan bölgede ekipler tedbir alarak Akyaka girişini trafiğe kapattı. Akyaka- Fethiye yolunun tankerin kaldırılması sonrası açılcağı belirtildi.  

        Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelince yapılan ölçümde tankerde patlama riskinin olmadığı belirlendi. Bölgede doğal gazın başka bir tankere aktarılması için çalışma başlatıldı.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

        2023-08-02 12:56:08

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşüyor
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Transferde Ghezzal planı!
        Transferde Ghezzal planı!

        Benzer Haberler

        Maki yangınında kurtarılan kaplumbağalar tedaviye alındı
        Maki yangınında kurtarılan kaplumbağalar tedaviye alındı
        Bodrum'da tankerle su dönemi (2)
        Bodrum'da tankerle su dönemi (2)
        Bodrum'da tankerle su dönemi
        Bodrum'da tankerle su dönemi
        Bodrum'da makilik yangını (2)
        Bodrum'da makilik yangını (2)
        Bodrum'da makilik yangını
        Bodrum'da makilik yangını
        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı